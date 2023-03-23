سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم

ارتفع سعر المعدن الأصفر عالميا حيث وصل سعر الأوقية إلى 1977 دولار، وذلك تأثرا بقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مما جعل الكثيرون يترقبون ما سيحدث للأعيرة المختلفة منه وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

وفي السطور التالية، نعرض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 23 مارس، وفق بيان شعبة الذهب بالغرف التجارية، وما ذكره موقع «جولد برايس» الخاص بأسعار المعدن الأصفر والفضة.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1985 جنيها للبيع، وبالنسبة للشراء سجل نحو 2,015 جنيها.

عيار 24 سجل نحو 2,269 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 2,303 جنيهات للشراء.

عيار 22 سجل نحو 2,080 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 2,111 جنيها للشراء.

عيار 18 سجل نحو 1,701 جنيها للبيع، ونحو 1,727 جنيها للشراء.

الأونصة بيع وصلت إلى نحو 70,553 وشراء 71,619 جنيه.

الجنيه الذهب سجل نحو 15,880 جنيها للبيع، و16,120 جنيها للشراء.

كيلو الذهب سجل نحو 2,268,571 جنيه بيع، ووصل إلى نحو 2,302,857 جنيه للشراء.

سعر الذهب في أسواق المال

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو1,971 جنيه بما يعادل 63.67 دولار.

عيار 21 سجل نحو 1,725 جنيه بما يعادل 55.71 دولار.

عيار 18 سجل نحو 1,478 جنيه بما يعادل 47.75 دولار.

عيار 14 سجل نحو1,150 جنيه بما يعادل 37.14 دولار.

أسعار الجنيه الذهب سجلت نحو 13,798 جنيه بما يعادل 445.71 دولار.

كيلو الذهب سجل نحو 1,971,157 جنيه بما يعادل 63,672 دولار.