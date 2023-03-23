ارتفاع سعر الذهب عالميا.. و«عيار 21» بـ2040 جنيها للجرام في الصاغة

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، 2331 جنيها لـ«عيار 24» الأكثر نقاءً، وبيع عيار الذهب 21 بسعر 2040 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18، 1749 جنيها، وسعر الذهب النحاسي عيار 14 بـ1360 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

بحسب أسعار شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 16320 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي 72507 جنيها، والكيلو 2.331 مليون جنيه، دون حساب المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تختلف باختلاف الشركات المُصنعة.

ارتفاع سعر الأوقية عالميا

عالميا، ظل سعر الذهب عند مستوى 1977.8 دولار أمريكي، بزيادة 7 دولارات تقريبا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.