رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ارتفاع سعر الذهب عالميا.. و«عيار 21» بـ2040 جنيها للجرام في الصاغة

كتب:

محمد الدعدع
12:23 م | الخميس 23 مارس 2023
أحد محلات الصاغة

أحد محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، 2331 جنيها لـ«عيار 24» الأكثر نقاءً، وبيع عيار الذهب 21 بسعر 2040 جنيها، وبلغ سعر الذهب عيار 18، 1749 جنيها، وسعر الذهب النحاسي عيار 14 بـ1360 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الخميس

بحسب أسعار شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، بيع الجنيه الذهب (8 جرامات عيار 21) بسعر 16320 جنيها، والأوقية بالسعر المحلي 72507 جنيها، والكيلو 2.331 مليون جنيه، دون حساب المصنعية والضريبة والدمغة، والتي تختلف باختلاف الشركات المُصنعة.

ارتفاع سعر الأوقية عالميا

عالميا، ظل سعر الذهب عند مستوى 1977.8 دولار أمريكي، بزيادة 7 دولارات تقريبا منذ ساعات الصباح الأولى، بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

اقرأ المزيد:

سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21.. انخفاض في محلات الصاغة بقيمة 5 جنيهات اليوم

خسائر الذهب عالميا ترتفع لـ69 دولارا وفي مصر 140 جنيها.. اعرف سعر عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 بمنتصف تعاملات اليوم.. انخفض 110 جنيهات
محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.