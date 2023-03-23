سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة اليوم.. انخفاض طفيف

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة، حيث سجل عيار 21 نحو 1990 جنيهًا للجرام بدون مصنعية وفق وفق ما ذكره موقع «جولد برايس» والأسعار المعلنة، إلا أنه على الصعيد العالمي، ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تداولات اليوم لتقترب من مستوى 2000 دولار للأونصة، على أثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أمس، برفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.

وضمن خدماتها المقدمة للجمهور تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 23 مارس، وفق ما ذكره موقع «جولد برايس» المتخصص في رصد وتحليل أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 1990 جنيها للبيع، وبالنسبة للشراء سجل نحو 2020 جنيها.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 2274 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 2309 جنيهات للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 سجل نحو 2085 جنيها للبيع، ووصل إلى نحو 2116 جنيها للشراء.

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 سجل نحو 1706 جنيها للبيع، ونحو 1731 جنيها للشراء.

سجل سعر الأونصة بيع وصلت إلى نحو 70730 وشراء 71797 جنيها.

سجل سعر الجنيه الذهب سجل نحو 15920 جنيها للبيع، و16160 جنيها للشراء.

سجل سعر كيلو الذهب سجل نحو 2,274,286 جنيها بيع، ووصل إلى نحو 2,308,571 جنيه للشراء.