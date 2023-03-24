سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر بدون مصنعية.. «اعرف بكام»

كشفت محلات الصاغة عن سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر بدون مصنعية، صباح اليوم، إذ يقبل الكثير خلال الفترة الحالية على شراء المشغولات الذهبية لإتمام حفلات الخطبة والزواج في عيد الفطر المبقبل.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 24 مارس الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 للبيع 2,309 جنيهات والشراء 2,343 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 22 للبيع 2,116 جنيها والشراء 2,148 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 للبيع 2,020 جنيها والشراء 2,050 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 للبيع 1,731 جنيها والشراء 1,757 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14 للبيع 1,347 جنيها والشراء 1,367 جنيها.

سعر جرام الذهب عيارر 12 للبيع 1,154 جنيها والشراء 1,171 جنيها.

سعر الأونصة اليوم للبيع 71,797 جنيها والشراء 72,863 جنيها.

سعر الجنيه الذهب للبيع 16,160 جنيها والشراء 16,400 جنيها.

سعر الكيلو الذهب اليوم للبيع 2,308,571 جنيها والشراء 2,342,857 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال

الذهب عيار 24 اليوم 1,977 جنيها ما يعادل 63.88 دولار أمريكي.

الذهب عيار 22 اليوم 1,812 جنيها ما يعادل 58.56 دولار أمريكي.

الذهب عيار 21 اليوم 1,730 جنيها ما يعادل 55.90 دولار أمريكي.

الذهب عيار 18 اليوم 1,483 جنيها ما يعادل47.91 دولار أمريكي.

الذهب عيار 14 اليوم 1,153 جنيها ما يعادل 37.27 دولار أمريكي.

الذهب عيار 12 اليوم 988.55 جنيها ما يعادل 31.94 دولار أمريكي.

الذهب عيار 9 اليوم 741.42 جنيها ما يعادل 23.96 دولار أمريكي.

أوقية الذهب اليوم 61,488 جنيها ما يعادل 1,987 دولار أمريكي.

الجنيه الذهب اليوم 13,840 جنيها ما يعادل 447.20 دولار أمريكي.

الكيلو الذهب اليوم 1,977,102 جنيه ما يعادل 63,884 دولار أمريكي.