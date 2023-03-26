تحل علينا اليوم رابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 2023 ميلادية و1444 هجرية، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 لبدء الصيام في يوم جديد من أيام الشهر المعظم، حيث تبلغ عدد ساعات الصيام 14 ساعة و6 دقائق ويبدأ من وقت أذان الفجر إلى أذان المغرب.

موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 يكون في تمام الساعة الرابعة و27 دقيقة صباحا، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و8 دقائق صباحا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و8 دقائق صباحا، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و56 دقيقة صباحا.

موعد صلاة الفجر في المنوفية اليوم

ويترقب الملايين موعد أذان الفجر في المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023 لبدء صيام اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك، وأوضحت الهيئة العامة للمساحة المصرية، باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية فموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر و4 دقائق، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة و33 دقيقة.

وتابعت باقي مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية اليوم الأحد 26-3-2023، حيث يكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و32 دقيقة.