مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 6 رمضان في محافظة المنوفية

يبحث أبناء محافظة المنوفية، عبر محركات البحث على الإنترنت، عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، في شهر رمضان المبارك، للاستعداد لموعد السحور وصلاة الفجر وسط أجواء احتفالية وروحانية في الشهر المبارك، وأداء الصلوات في المساحد مع انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وتخفيف القيود من قبل الحكومة .

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية

وتختلف مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، من مدينة لأخرى في المحافظة وفق موقعها الجغرافي، حيث يؤذن لصلاة الفجر في مدينة قويسنا في تمام الساعة 4:08 صباحا، فيما يؤذن للفجر في مدينة السادات في تمام الساعة 4:11 صباحا.

موعد أذان الفجر في المنوفية

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم في محافظة المنوفية، والتي جاءت وفق ما أعلنته هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، وجاءت مواعيد الصلاة في المنوفية كالتالي:

الفجر 4:09

الظهر 11:58

العصر 3:32

المغرب 6:19

العشاء 7:39

وتواصل مديرية الأوقاف في محافظة المنوفية، متابعة المساجد بشكل مستمر خلال شهر رمضان المبارك، من خلال المرور المستمر لقيادات الأوقاف في المحافظة، للتأكد من تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف فيما يخص شهر رمضان المبارك، وكذلك تنفيذ عمليات تطهير المساجد بشكل مستمر حفاظا على المصلين.

وأدى المئات من أبناء مدينة الشهداء صلاة التراويح في مسجد سيدي شبل، الذي يعد من أقدم المساجد، ويأتي إليه الزوار من جميع المحافظات لأداء الصلوات فيه.