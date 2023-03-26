ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة cbc ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023

أعلنت القناة الحاصلة على حقوق بث المسلسلات، ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة cbc ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023، للراغبين في متابعة أحداثه التي تسلط الضوء على الخلافات الزوجية وكيف يمكن تلاشيها والسبب في تفاقمها بعد الزواج عكس العلاقة قبل الزواج والرومانسية التي كانت تطغى عليها.

وفي السطور التالية، نعرض ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻧﺎة cbc ﻓﻲ رﻣﺿﺎن 2023.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

ويعرض مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي على شاشة سي بي سي يوميا في تمام الساعة 8:45 مساء، والإعادة تكون في تمام الساعة 2:45 بعد منتصف الليل، وتعاد في اليوم التالي الساعة 2:45 ظهرا.

ﺗردد اﻟﻘﻧﺎة اﻟﻧﺎﻗﻠﺔ ﻟـ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يمكن متابعة حلقات مسلسل مذكرات زوج على تردد قناة CBC

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11785.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

أﺣداث وﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج

يذكر أن مسلسل مذكرات زوج من الأعمال الدرامية القصيرة وتتكون من خمسة عشر حلقة، تعرض في النصف الأول من شهر الصوم، عمل مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، وأعد المعالجة الدرامية لها والسيناريو الكاتب محمد سليمان عبد المالك.

ومسلسل مذكرات زوج من بطولة الفنان طارق لطفي والفنان خالد الصاوي، والفنانة السورية عائشة بن أحمد، نور النبوي، هناء الشوربجي، نهى عابدين، سما إبراهيم، ومن إخراج تامر نادي.

وتناولت الحلقات الأولى من المسلسل خلافات طارق لطفي الذي يجسد شخصية رؤوف وزوجته شيرين التي تجسد شخصيتها الفنانة عائشة بن أحمد، والوضع الذي وصلوا إليه بعد زواجهما وتفاقم المشكلات فيما بينهما وفشلهما في حلها في الحلقات الأولى رغم النقاش المستمر.