ترامب ينظم أول تجمع انتخابي في واكو وسط تهديدات قانونية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ينظم تجمعًا انتخابيًا في ولاية تكساس، اليوم السبت، بغرض استمالة أنصاره من اليمين المتطرف، في الوقت الذي يسعى فيه لتعزيز حملة رئاسية بينما يواجه خطر اتهامات جنائية، فيما وصف بأنه أول تجمع انتخابي كبير له من أجل السباق للرئاسة في عام 2024، دعا ترامب أنصاره إلى التجمع في مطار بمدينة واكو في تكساس وتشجيعه بينما يحاول نيل ترشيح الحزب الجمهوري.

جهات إنفاذ القانون

وتحيي مدينة واكو الذكرى الثلاثين لمداهمة قام بها عملاء اتحاديون على طائفة دينية هناك، وأسفرت عن مقتل 86 شخصًا، من بينهم أربعة أفراد من جهات إنفاذ القانون. ويعتبر بعض ممن ينتمون لليمين المتطرف أن المداهمة لحظة فارقة من تجاوزات الحكومة، وقال متحدث باسم حملة ترامب في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه تم اختيار واكو لأنها تقع بين عدة مراكز سكانية رئيسية ولديها البنية التحتية اللازمة لاستضافة حدث كبير.

التحقيقات الجنائية

وتشكل سلسلة من التحقيقات الجنائية المستمرة تهديدًا قانونيًا متناميًا لترامب. ومن بين هذه التحقيقات واحد في مانهاتن يتعلق باتهام بمنح نجمة الأفلام الإباحية «ستورمي دانيلز» مبالغ مالية لشراء صمتها خلال حملته عام 2016 للوصول للبيت الأبيض، وسعى ترامب إلى تصوير قضية مانهاتن على أنها ذات دوافع سياسية واستغلها في جمع أموال وحشد مؤيدين. وأطلق أمس الجمعة تحذيرًا مروعًا قال فيه إن البلاد ستشهد موتًا ودمارًا محتملًا إذا اتُهم بارتكاب جريمة.

وعادة ما تجتذب تجمعات ترامب الآلاف من المؤيدين المتحمسين لرؤيته شخصيًا. وقد استمر في تنظيم تجمعات حاشدة حتى بعدما ترك منصبه.