ينطلق خلال ساعات موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 وهو ثالث أيام شهر رمضان المبارك، حيث تهل علينا نسائم الرحمات في شهر رمضان المعظم وسط أجواء روحانية، ويتساءل الجميع عن موعد أذان الفجر، ويصوم المسلمون فيه لمدة 14 ساعة و 3 دقائق .

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023

وأكدت هيئة المساحة المصرية، أن موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023 يكون في تمام الساعة الرابعة و 26 دقيقة، فيما يكون موعد السحور الساعة الثانية و 6 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 6 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 53 دقيقة صباحاً.

موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023

ويترقب الملايين موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم السبت 25-3-2023، لبدء صيام ثالث شهر رمضان المبارك، كما أوضحت هيئة المساحة المصرية، عبر موقعها الرسمي، أن موعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 6 دقائق، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 27 دقيقة.