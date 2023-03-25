يترقب الملايين موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023، لبدء صيام ثالث أيام شهر رمضان المبارك، ويصل عدد ساعات الصوم إلى 14 ساعة وثلاثة دقائق حتى وقت أذان المغرب، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للمساحة المصرية عبر موقعها الرسمي .

موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023

وأوضحت الهيئة أن موعد أذان الفجر في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023، يكون إلا الساعة الرابعة و 28 دقيقة صباحاً، وموعد السحور في تمام الساعة الثانية و 8 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و 8 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و 55 دقيقة صباحا.

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023

وتابعت هيئة المساحة المصرية، أن مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة اليوم السبت 25-3-2023، جاءت كالتالي: أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقتين، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءا، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 11 دقيقة، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و 28 دقيقة.

الاهتمام بالنظافة العامة ودورات المياه

وأعلنت مديرية الأوقاف بالجيزة، عن رفع درجة الاستعداد في المساجد والاهتمام بالنظافة العامة ودورات المياه بشكل مستمر، والتواجد الميداني لكافة المسؤولين لمتابعة الموقف أولا بأول، والتأكد من تواجد الأئمة والعمال في المساجد.