تتميز أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023 بتخفيضات تصل إلى 30 % عن الأسواق الأخرى في بورسعيد الأمر الذي جعل هناك توافدا على معرض أهلا رمضان في بورسعيد الذي تقيمه الغرفة التجارية ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية التي تلبي احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كافية.

أسعار اللحوم والدواجن في معرض أهلا رمضان بورسعيد

- سعر الدواجن كيلو و100 جرام 120 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- فرخة كيلو و250 جراما 130 جنيها بدلا من 170 جنيها

- كيلو البط 100 جنيه بدلًا من 120 جنيها.

- طبق (2 سمانة) 50 جنيها بدلا من 60 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلية درجة أولى 150 جنيها، بدلًا من 190 جنيها.

- سعر المفروم 160 جنيها بدلًا من 180 جنيها.

- كبدة بقري الكيلو 130 جنيه بدلا من 150 جنيها.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 محافظة بورسعيد

يبلغ سعر كيلو اللبن الجاموسي 20 جنيها في معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023.

- الجبن الرومي 150 جنيها بدلا من 160 جنيها.

- سعر المكرونة 18 جنيها بدلا من 24 جنيها.

- زجاجة الزيت 800 مل 35 جنيها بدلا من 50 جنيها.

- كرتونة البيض 100 جنيه بدلا من 120 جنيه.

- زجاجة زيت 700 مللي 40 جنيها بدلا من 47 جنيها.

وقال محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية إن معرض أهلا رمضان في بورسعيد 2023 يقام في البازار الجديد بحي العرب علي مساحة 2000 متر مربع بالتعاون مع محافظة بورسعيد.

وأضاف سعدة أن معرض أهلا به 45 عارضا، بالإضافة إلى 88 محلا داخل البازار الجديد.

وأشار إلى أن معرض أهلا رمضان بورسعيد يوفر جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تتراوح ما بين 10 إلى 30%.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أنه يتواجد في المعرض غرفة عمليات لتلقي أي شكاوى أو مقترحات أو استفسارات من المواطنين حيث يتم التحرك فورا في حالة وجود مشكلات لاقدر الله للتعامل السريع مع معها

كما أكد على وجود لجان تابعة للغرفة التجارية داخل المعرض تراقب الأسعار والتأكد من وجود تخفيضات على السلع وتوافرها بجودة عالية وكميات كافية تلبي احتياجات المواطنين.