أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في البحيرة 2023.. تخفيضات 30%

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في البحيرة 2023، يبحث المواطنون عنها، لاسيما أنها تتضمن تخفيضات تصل إلى 30% عن الأسواق المحلية، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مخفضة، كما شهدت محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية افتتاح 14 معرضاً أهلا رمضان.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في البحيرة 2023

وعن أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في البحيرة 2023، طبقا لبيان الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة جاءت كالآتي:-

- الأرز المُعبأ 15 جنيهاً

-الأرز السايب 12 جنيهاً

- السكر بـ 17 جنيهاً للكيلو

-المكرونة بدءً من 6 جنيهات لوزن 350 جرام

- الفول البلدي بسعر 12.5 جنيهاً لوزن 500 جرام

- الفول المجروش 12.5 جنيهاً 500 جرام

-عدس أحمر 16 جنيهاً لوزن 500 جرام

-الفاصولياء البلدي 36 جنيهاً للكيلو

- اللوبيا 45 جنيه للكيلو

- الترمس 25 جنيهاً للكيلو

-ذرة الفيشار 32 جنيه للكيلو

- سعر بيع الزيت 50 جنيهاً للتر، 35 جنيهاً لوزن 700 جرام

-اللحم البقري المشفى بسعر 160 جنيهاً

-اللحم المفروم المجمد 45 جنيهاً لوزن 350 جرام

- اللحم القطع المجمد 90 جنيهاً لوزن 900 جرام.

- كرتونة البيض بالمعرض 70 جنيهاً

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان

ويضم معرض أهلا رمضان في البحيرة كميات متنوعة من الخضروات المجمدة، والسلع المطروحة بالمنافذ كباقي السلع المطروحة بالأسواق، كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى توافر السلع والتأكيد على الالتزام بالأسعار التي أقرتها الجهات المعنية.