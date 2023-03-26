يحرص المسلمون على معرفة موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الأحد 26-3-2023 للإمساك عن تناول طعام السحور لبدء ساعات الصيام في اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك.

موعد أذان الفجر في بورسعيد الیوم الأحد 26-3-2023

وتقدم «الوطن» خدمة مواعيد الصلاة باعتبارها ركن أساسي في صيام شهر رمضان المبارك منها أذان الفجر اليوم في بورسعيد الأحد 2023-3-26 ووفقا لتقرير هيئة المساحة المصرية فإن موعد أذان الفجر في بورسعيد الساعة 4:21 صباحا والشروق الساعة 5:49 صباحا والظهر 11:57 صباحا والعصر 3:26 مساء والمغرب 6:05 مساء، والعشاء 7:24 مساء.

عدد ساعات الصیام الیوم الأحد 2023-3-26 في بورسعيد

ببدأ الصيام منذ الفجر وحتى مغرب اليوم ويبلغ عدد ساعات الصيام اليوم الأحد 2023-3-26 في بورسعيد حوالي 14 ساعة صيام وتبدأ عقب أذان الفجر في الساعة 4:21 صباحًا وتنتهي في 6:05 مساء.