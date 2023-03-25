كلمات أغنية تتر مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان

ينافس الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2023، بمسلسل جعفر العمدة، الذي يذاع على قناة dmc، ويجري بث الحلقة الثالثة من العمل اليوم السبت.

تفاصيل تتر مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان

ويغني تتر مسلسل جعفر العمدة، الفنان أحمد سعد، ومن توزيع هيثم نبيل، وجاء كلمات الأغنية كالتالي:

واحشني نفسي زمان أوي

وواحشني اشوف روحي مفيش فيها الوجع جايب ظروف

وواحشني بالي وهو رايق كل يوم

بس الهموم سايبني حتي في ضحكي خوف

ولما الفرحة طردتني همومي بسرعة حضتني

مبقتش انا خالص نهائي

في المراية ببص الاقي باقي من طيبتي البلاوي عشان القساوة اقستني

وكان باين قصاد عيني حقيقتي

بسيطة يادنيا لعبيني علي الفرح استغامية

في أهلي وحقي واصحابي يادنيا مسبتيش بابي

خايف لمن كتر الهموم انام في يوم معرفش اقوم

صعب حالي علي طول يدوم

كنت في ماشي زمان في حالي

يازمان مالك ومالي

وكان باين قصاد عيني حالة وشك ادام عيني

بسيطة يادنيا لعبيني علي الفرح استغامية

في أهلي وحقي واصحابي يادنيا مسبتيش بابي

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.