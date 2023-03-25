أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101.. الثأر لشهداء كرم القواديس

تناولت الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101، الثأر لشهداء حادث كرم القواديس بعد رصد نفق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر يستخدمه عنصر إرهابي يُدعى «أبو عمار المُهاجر»، أحد مخططي حادث كمين «كرم القواديس» في نقل السلاح وإقامة العناصر بجميع أنواع الإعاشة، وهو نفق له أكثر من مدخل ومخرج.

وتشتمل الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 على تنفيذ رجال الصاعقة المصرية لعملية نوعية للسيطرة على النفق المليء بالسلاح، الذي يتم الدخول له من مدخل منزل، وهو نفق يتواجد بداخله عناصر مدربة بشكل جيد جدًا مع تواجد مخزن متفجرات وعبوات ناسفة بداخله.

استهداف العناصر الإرهابية في النفق

ويستخدم رجال الصاعقة المصرية في العملية، بحسب أحداث مسلسل الكتيبة 101 مسدسات كاتمة للصوت حتى يستهدفوا العناصر الإرهابية في النفق دون اكتشافهم.

ويُشارك في العملية الفنان محمد رجب، الذي يظهر في دور رائد من قوات الصاعقة المصرية، مع الفنان عمرو يوسف، الذي يظهر في دور الرائد صلاح العزب.

القبض على الإرهابي أبو عمار

واشتملت العملية على القبض على الإرهابي أبو عمار، مع استشهاد نجل أحد القيادات السيناوية المشارك مع قوات الجيش المصري في العملية، وإصابة الفنان محمد رجب.