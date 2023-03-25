إعلامي يكشف لقناة القاهرة الإخبارية موقف ترامب من الاعتقال بسبب علاقة قديمة

قال الإعلامي إبراهيم الجارحي، إن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، استغاث بأنصاره بمنشور كتبه على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلا إنه يجرى اعتقاله يوم الثلاثاء.

حملته الانتخابية

وأضاف «الجارحي» خلال تقديمه برنامج«بالمنطق» المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن يوم الثلاثاء الماضي مر دون أن يحدث أي شيء، لافتًا إلى أن هذا لا يعني أن ترامب يقول أي كلام، حيث يسبق ترامب قرار الاتهام الذي من الممكن أن يصدر ضده من المدعي العام، وذلك بسبب مزاعم تقول إنه دفع مبلغًا يقدر بـ130 ألف دولار لنجمة أفلام إباحية، خلال حملته الانتخابية في عام 2016.

الاتهام لدونالد ترامب

وأوضح أن ترامب دفع ذلك المبلغ لنجمة أفلام مشبوهة حتى تصمت ولا تتحدث عن العلاقة المزعومة التي كانت بينها وبين ترامب، ما يعتبر تهمة جنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا جرى توجيه هذا الاتهام لدونالد ترامب، سيكون أول رئيس أمريكي سابق يخضع للمحاكمة بتهم جنائية، موضحا أن الدعوة التي واجهها دونالد ترامب لأنصاره حتى يحتشدوا ويمنعوا اعتقاله هي نفسها تشبه الدعوة التي نتجت عنها أحداث الكابيتول الشهيرة.