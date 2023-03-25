«القاهرة الإخبارية»: دخول آلاف الموظفين البريطانيين في إضراب يوم 11 أبريل

أعلنت نقابة الخدمات العامة والتجارية في بريطانيا، تنظيم أكثر من 3 آلاف موظف حكومي على مستوى 4 إدارات حكومية، إضراب بداية من 11 أبريل المقبل؛ اعتراضًا على قلة الأجور، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

المشاركين في الإضرابات

وأوضحت النقابة، أن المشاركين في الإضرابات يطالبون الحكومة بإجراء محادثات مثمرة معهم ووضع بعض المال على الطاولة ومنحهم زيادة لائقة في أجورهم، مشيرة إلى أن التحرك سيشمل جهات من بينها وزارة البيئة والغذاء والشئون القروية.

حاكم بنك إنجلترا

وفي السياق ذاته، قال حاكم بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إنه لا يرجح أن تواجه بريطانيا أزمة مالية أخرى مماثلة لتلك التي حدثت في عام 2008، مشيرًا إلى أن النظام المصرفي أصبح أكثر استدامة الآن.