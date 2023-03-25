القصة الكاملة لمقتل صبي على يد طفل ببولاق الدكرور.. طعنه في نهار رمضان

قبل دقائق من انطلاق مدفع الإفطار، كان الهدوء يسيطر على شارع 18 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور في الجيزة، بسبب انشغال الجميع بتجهيزات الإفطار، لكنه تحول فجأة إلا ضجيج إذ الأصوات العالية في مشاجرة وقعت أحداثها بين طفل يبلغ من العمر 13 عاما، وآخر صبي في أحد المطاعم 15 سنة، انتهت بقتل الأخير طعنًا باستخدام سلاح أبيض سكين، أودت بحياته ولفظ أنفاسه الأخيرة.

مشادة حولت المشهد لجريمة

تجمع الأهالي ونقلوا الضحية إلى مستشفى الهرم، جثة هامدة، وأرسلت المستشفى بلاغًا لقسم الشرطة باستقبال جثة شاب يبلغ من العمر 15عامًا مصابًا بطعنة نافذة في الجسد، وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم طفل يبلغ من العمر 13 سنة مقيم بمحافظة المنيا، وأن المجني عليه صبي يبلغ 15 سنة مقيم بمحافظة بني سويف، حدثت بينهما مشادة كلامية، وتعدى المجني عليه على المتهم بالضرب، فاستشاط المتهم غضبًا وأحضر سكينًا وعاد وطعن المجني عليه.

القبض على المتهم

ونُقلت الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة.

تمثيل الجريمة

بعد دقائق قليلة انتقلت النيابة العامة لمسرح الواقعة، وحضر خبراء الأدلة الجنائية لرفع الآثار البيولوجية من مسرح الجريمة في حضور فريق النيابة العامة من «بصمات دماء» لفحصها، وخضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثل الجريمة أمام فريق النيابة، لبيان كيفية ارتكابها الجريمة في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.