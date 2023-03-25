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الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101.. الجيش يحبط تهريب شحنة صواريخ للإرهابيين

كتب:

محمد مجدي
09:22 م | السبت 25 مارس 2023
جانب من أحداث مسلسل الكتيبة 101

جانب من أحداث مسلسل الكتيبة 101

اشتملت الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101، على كشف القوات المسلحة المصرية الباسلة لوصول شحنة صواريخ للعناصر الإرهابية، مع مساع من قيادات العناصر الإرهابية للتنسيق مع أطراف خارجية ترتيبًا لوصول شحنة صواريخ أخرى لاستكمال مخططاتهم الإرهابية بها.

وكشفت الحلقة 3 من مسلسل الكتيبة 101، عن عمل قيادات العناصر الإرهابية على إجراء مراجعات لترتيبات الأمنية بشأن الأنفاق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، بعد كشف القوات المسلحة لـ7 أنفاق استراتيجية في فترة قصيرة بعد حادث استهداف كمين كرم القودايس.

واشتملت الترتيبات التي اتخذتها العناصر الإرهابية، بحسب الحلقة الثالثة من المسلسل، على شراء منازل ومداخل أنفاق لاستخدامها في إخفاء السلاح والعناصر الإرهابية، مع حديث لقيادي إرهابي عن استعدادهم لاستقبال مهاجرين من الخارج للانضمام لهم بأعداد كبيرة، مع حاجتهم لأماكن تحت الأرض لإخفائهم وإعاشتهم.

 

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.