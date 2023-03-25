متصلة باكية: «ربنا حرمني من الإنجاب فهل يعد عقابا لي».. والإفتاء: افعلي هذا الأمر

دخلت متصلة تدعى «ليلى» في وصلة بكاء شديدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم السبت، وذلك عند سؤالها هل عدم استطاعتها الإنجاب منذ 10 سنوات يعتبر عدم رضا من الله عنها؟

الدعاء بالذرية الصالحة

ورد الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوي بدار الإفتاء المصرية، على سؤال المتصلة قائلة: «أيها الأخت الكريمة لا تيأسي ونحن الآن في أيام كريمة قبل أذان المغرب، ارفعي يديك لربنا، وادعي إنه سبحانه وتعالى يرزقك الذرية الصالحة، يا رب يصلح لك حالك وييسر لك أمرك ويرزقك الذرية الصالحة».

قناة «الناس» في شكلها الجديد

وكانت انطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان المقبل عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.