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قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:29 م | الجمعة 24 مارس 2023
جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين.

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