قناة الناس تعرض صلاتي العشاء والتراويح من مسجد «الحسين».. بث مباشر كتب: محمد أسامة رمضان 07:29 م | الجمعة 24 مارس 2023 جانب من الصلاة تقدم «الوطن» بثا مباشرا لصلاتي العشاء والتراويح نقلا عن قناة «الناس» من مسجد الإمام الحسين. اقرأ المزيد: قناة الناس تعرض تلاوة قرآنية للشيخ هاني الحسيني في بريطانيا برنامج «سفراء دولة التلاوة» يزين قناة «الناس» في ثوبها الجديد قناة الناس تذيع تسجيلا نادرا للإمام الراحل عبدالحليم محمود (فيديو) أسامة الأزهري على الراديو 9090: سلوكيات الناس تعرضت لمتغيرات كثيرة الناس بقلم محمد أسامة رمضان