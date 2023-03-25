مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. «فتحي عبد الوهاب يقتل ضياء»

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023، لقاء بين «ضياء» والدكتور الذي يقوم بدوره فتحي عبد الوهاب بسبب وقوع النفق في أيدي رجال الأمن المصري، ليقوم بعد ذلك بقتله ويطلب من رجاله التخلص من جثته تماما، ثم الاختفاء لفترة المقبلة، ويطلب منه العثور على شخص آخر يقوم بمهمة التخزين والنقل.

ويظهر الفنان كريم فهمي ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3، وهو يقوم بالتدريبات الخاصة بقوات الجيش، بينما يتلقى أحمد حسني صالح مكالمة هاتفية من عمرو يوسف يخبره فيها أنه عاد إلى سيناء مرة أخرى.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، من بينهم آسر ياسين، عمرو يوسف، أحمد حسني صالح وفتحي عبد الوهاب بالإضافة إلى خالد الصاوي.