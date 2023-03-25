أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان 2023 في المنيا.. واللحمة البلدي بـ200 جنيه

تطرح معارض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنيا سلع أساسية متنوعة بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% ضمن خطة المحافظة لرفع الأعباء من كاهل المواطنين ومراعاة الأسر الأكثر احتياجا والأولي بالرعاية.

وتضم محافظة المنيا 9 معارض أهلا رمضان رئيسية في مراكز المحافظة أكبرها في مدينة المنيا بجوار معهد الأورام بشارع كورنيش النيل، ومدينة العدوة، مدينة مغاغة، مدينة بني مزار، مدينة مطاي، مدينة سمالوط وجميعها في شمال المحافظة، ومدينة أبوقرقاص، ومدينة ملوي، ومدينة ديرمواس، في جنوب المحافظة.

أسعار اللحوم البلدية بمعرض أهلا رمضان 2023 بالمنيا

وفي معرض أهلا رمضان بالعدوة يتم طرح كيلو اللحوم البلدية بسعر 200 جنيه للكيلو الواحد، وقال المهندس أحمد خلف عبد العزيز رئيس المركز، إن اللحوم يتم عرضها بشكل يومي طوال شهر رمضان.

وقال تاج جلال رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إن التخفيضات تصل إلى 30% داخل معرض أهلا رمضان 2023 الرئيسي بشارع الجمهورية، حيث يتم بيع كيلو الأرز بمبلغ 14.5 جنيه، بدلا من 16 خارج تلك المعارض.

وتقدم «الوطن»، لقرائها أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2023 في محافظة المنيا، ومنها المعرض الرئيسي المقام بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية في شارع كورنيش النيل بمدينة المنيا.

أسعار الزيت والسكر بمعرض أهلا رمضان 2023 بالمنيا

-سعر كيلو السكر 15 جنيها بدلا من 18 في الأسواق الحرة.

- زجاجة زيت صغيره بحجم 800 مللي، 35 جنيها بدلا من 42 جنيها.

- كيلو دقيق 17 جنيها بدلا من 20 جنيها.

-كيلو لحوم مجمدة من 85 جنيها بدلا من 120.

- كيلو لحوم سوداني طازجة 135 جنيها بدلا من 160.

كرتونة البيض 87 جنيها بدلا من 105 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة 65 جنيها بدلا من 72 جنيها.