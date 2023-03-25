حملات لمتابعة أسعار السلع بالسلاسل التجارية في المنيا الجديدة

أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، والبيع بأسعار مناسبة.

التأكد من توافر السلع بأسعار مناسبة

تابع محمد أبو زيد، كافة القطاعات الخدمية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، الذي وجه نائبه بإجراء جولات ميدانية لمتابعة الحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وضع الأسعار علي مختلف السلع بشكل واضح

اطمئن نائب محافظ المنيا، خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، وأطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.

شدد نائب محافظ المنيا خلال الجولة، علي ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.