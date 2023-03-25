إصابة 4 أشخاص في تصادم أتوبيس وسيارة ربع نقل بصحراوي المنيا

أصيب 4 أشخاص، مساء اليوم السبت، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ربع نقل، بسبب السرعة، بالطريق الصحراوي الغربي، في شمال محور سمالوط بمحافظة المنيا.

اصطدام أتوبيس وسيارة ربع نقل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، باصطدام السيارة رقم 8657، ا ج د، أتوبيس تابع لشركة، بالسيارة رقم 5892 ن د ر، ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي شمال محور سمالوط.

إصابة 4 أشخاص من مركز سمالوط

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من: كريمة عامر جمال 18 عاما، علي طه عبد الله 42 عاما، سها خلف عبد العزيز 18 عاما، مها ضاحي ذكي 29 عاما، وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط.

تم نقل المصابين إلي المستشفي النموذجي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين اشتباه إرتجاج وسحجات وكدمات، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل فريق من رجال المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة.