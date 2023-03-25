المنيا تشارك في مبادرة «ساعة الأرض» بغلق الأنوار لمدة 60 دقيقة

أعلنت محافظة المنيا، عن مشاركتها في فعاليات المبادرة العالمية «ساعة الأرض» لترشيد استهلاك الطاقة لمده ساعة واحدة، وذلك بالتنسيق والتعاون بين إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة، وكافة الوحدات المحلية بجميع المراكز والمدن.

غلق الأنوار بالوحدات المحلية

أصدرت محافظة المنيا بيانا نشرته علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيه، أن سيتم إطفاء الأنوار الغير ضرورية بزمام كل وحدة محلية لمده ساعة واحدة اليوم السبت من 8.30 مساءاً وحتى 9.30، تزامناً مع الحدث العالمي ساعة الأرض الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤثر في المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

انطلاق مبادرة ساعة الأرض من أستراليا

وانطلقت مبادرة ساعة الأرض من سيدني بأستراليا عام 2007، وأصبحت أكبر حركة شعبية في العالم بمجال البيئة، ومصدرا لإلهام الأفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات في أكثر من 188 بلدًا وإقليمًا لاتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة آثار تغير المناخ.

ويرجع السبب في اختيار تاريخ ساعة الأرض ليوافق يوم السبت الأخير من شهر مارس كل عام وقربه من موعد الاعتدال الربيعي، أي تساوي الليل والنهار، لضمان مشاركة معظم مدن العالم في وقت متقارب من الليل في هذه المدن، حيث تنتقل ساعة الأرض عبر المناطق الزمنية على التوالي.

وتعد المشاركة في مبادرة ساعة الأرض إحدى آليات دمج الأفراد في التصدي لتغير المناخ وتسخير القوة الجماعية لملايين الأفراد حول العالم لتسليط الضوء على قضية المناخ.