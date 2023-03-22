أماكن معرض أهلا رمضان في المنيا 2023.. تخفيضات على السلع تصل لـ30%

تنتشر معارض أهلا رمضان في المنيا 2023 بكل مدن ومراكز المحافظة، حيث تقدم جميع السلع الغذائية والأساسية واللحوم الحمراء والدواجن بأسعار وتخفيضات كبيرة، تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتخفيف الأعباء من كاهل المواطنين خاصة البسطاء والأسر الأولي بالرعاية والأكثر احتياجا.

معرض أهلا رمضان الرئيسي في المنيا

ويقع معرض أهلا رمضان الرئيسي 2023 في مدينة المنيا، بشارع كورنيش النيل وتحديدا بجوار معهد الأورام، أمام كوبري النيل العلوي، ويضم سلع أساسية، منها السمن والسكر والزيت والأرز والمكرونة والدقيق والشاي والجبن والبقوليات بكافة أنواعها، وجميعها من أجود المنتجات ويتم عرضها بأسعار مخفضة على مدار شهر رمضان الكريم.

كما تضم جميع مدن مراكز المنيا معرض أهلا رمضان 2023، ففي مركز سمالوط يوجد معرض بجوار الوحدة المحلية، وأيضا في مدينة مطاي، مدينة بني مزار، مدينة مغاغة، مدينة العدوة، وجميع تلك المراكز تقع في شمال المحافظة.

لحوم بلدية ودواجن بأسعار مخفضة

وفي مراكز جنوب المنيا يوجد أكبر معارض أهلا رمضان 2023 في شارع العرفاني بمدينة ملوي، ويوفر لحوما حمراء بلدية ودواجن بأسعار مخفضة مقارنة بمحلات بيع اللحوم البلدية.

كما يوجد معرض أهلا رمضان 2023 في شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، ويفتح أبوابه أمام المواطنين يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة التاسعة مساءا.

كما تضم مدينة ديرمواس في أقصي جنوب محافظة المنيا معرض أهلا رمضان 2023، والذي تم افتتاحه قبل نحو شهر ليلبي احتياجات أهالي المدينة والقري المجاورة ومنها دلجا وبني حرام وكفر خزام وأسمو العروس والحاج قنديل وتل العمارنة.