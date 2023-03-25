الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 تُكرم أسماء 5 شهداء جدد

كرمت الحلقة الثالثة من مسلسل «الكتيبة 101» في ختامها اسم 5 من شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء خلال عام 2014.

وضمت قائمة الشرف لأسماء الشهداء كلاً من مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، ونقيب شهيد أحمد محمد عبده إسماعيل، وملازم جوي شهيد إبراهيم محمد صلاح الدين فرج موسى، وملازم أول طيار شهيد أحمد محمد السيد، ومساعد شهيد أسامة أبو الفتوح عبدالرازق.

يذكر أن الشهداء الـ5 كانوا قد استشهدوا بعد استهداف العناصر الإرهابية لطائرة هليكوبتر يستقلونها في شمال سيناء أثناء القيام بواجبهم المُقدس.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المشاركة في الجنازة العسكرية للشهداء الخمسة وقتما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.