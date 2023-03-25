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الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101 تُكرم أسماء 5 شهداء جدد

كتب:

محمد مجدي
09:40 م | السبت 25 مارس 2023
مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة

مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة

كرمت الحلقة الثالثة من مسلسل «الكتيبة 101» في ختامها اسم 5 من شهداء القوات المسلحة الذين استشهدوا خلال عمليات مكافحة التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء خلال عام 2014.

وضمت قائمة الشرف لأسماء الشهداء كلاً من مُقدم طيار شهيد أحمد نبيل محمد عمارة، ونقيب شهيد أحمد محمد عبده إسماعيل، وملازم جوي شهيد إبراهيم محمد صلاح الدين فرج موسى، وملازم أول طيار شهيد أحمد محمد السيد، ومساعد شهيد أسامة أبو الفتوح عبدالرازق.

يذكر أن الشهداء الـ5 كانوا قد استشهدوا بعد استهداف العناصر الإرهابية لطائرة هليكوبتر يستقلونها في شمال سيناء أثناء القيام بواجبهم المُقدس.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على المشاركة في الجنازة العسكرية للشهداء الخمسة وقتما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.