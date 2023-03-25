الحلقة الثالثة من مسلسل الكتيبة 101.. خلافات بين قيادات الإرهاب

تناولت الحلقة الثالثة من مسلسل «الكتيبة 101»، وجود خلافات تنظيمية بين قيادات التنظيمات الإرهابية في شمال سيناء في عام 2014 من المصريين والأجانب، حول أحقية كل منهم في قيادة التنظيمات الإرهابية، حسبما كشف التحقيق مع الإرهابي «أبو عمار المُهاجر» عقب إلقاء القبض عليه في أحد الأنفاق على الحدود الشمالية الشرقية لمصر.

وبدأ الاستجواب بحديث الضابط الذي يلعب دوره الفنان آسر ياسين، والذي تحدث لـ الإرهابي «أبو عمار المُهاجر»، وقال له إنه يعلم التدريبات التي تلقها في العراق وسوريا، وكيفية وصوله لسيناء، وتدريب العناصر الإرهابية، والعمليات التي شارك فيها، ليرد الإرهابي بأنه يعلم مثل تلك التقنيات في الاستجواب.

وواصل آسر ياسين، حديثه مشيرًا إلى أنه يظن أن العناصر الإرهابية كانوا يقصدون تسليم «أبو عمار المُهاجر» لهم، نظرًا لمعرفة مكان النفق بسهولة، وتأمينه بشكل بسيط، متسائلاً عن سر ذلك؛ فهل كانوا يريدون تسليمه للجيش المصري، أو أنه ليس بالأهمية لهم أم يريدون تصفيته، و«الخلاص منه».

وعقب الإرهابي قائلاً إن «الأخوة جسد واحد وعقل واحد»، ليعقب الضابط قائلاً، إن هناك خلاف بينه وبين الإرهابي «أبو البراء»، و«أبو هاجر»، مشيرًا إلى أنه يعلم بالخلاف بين القيادات المصرية في التنظيم الإرهابي مع القيادات من جنسيات أخرى حول أحقيتهم في قيادة التنظيم الإرهابي.

وأعقب الاستجواب المبدئي، حديث بين «آسر ياسين»، وأحد الضباط، قائلاً إنه يريد أن يرسخ أن الإرهابي سقط في يد الجيش بسبب خيانة لتسهيل الحصول على معلومات منه.