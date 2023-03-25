يحظى اليوم الرابع من أيام فجر شهر رمضان المبارك، بالروحانيات وتوافد آلاف المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ إلى بيوت الله لأداء الصلاة ومعا في ثواب الله.

بينما تقدم «الوطن»، خدمة يومية إلي الأسرة المصرية، عن موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأحد 26-3-2023

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأحد 25-3-2023

بينما يسجل موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأحد 23-3-2023، الذي سوف يرفع في تمام الساعة 04:25 صباحاً، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:53 صباحاً، وفقاً لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي يتم تحديد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقاً لخطوط الطول والعرض.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ الأحد 26-3-2023، موعد وجبة السحور 2:5 دقيقة، كما يكون إمساك السحور على 4:5 دقيقة، وذلك في اليوم الرابع من أيام شهر رمضان المبارك، حيث يبدأ الصائمين برنامجهم في هذا الشهر المعظم، وذلك وفقاً للعديد من الطقوس الروحانية وإقامة الصلاة، التي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، وكذلك قراءة القران الكريم من قبل الكثيرين من الصائمين في هذا الشهر المعظم.