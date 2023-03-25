في ثالث أيام الفجر في شهر رمضان المبارك، الذي يحظى بالعديد من الروحانيات، يتوافد الآلاف من المصلين من أبناء محافظة كفر الشيخ إلى بيوت الله لأداء الصلوات والذكر والدعاء في هذا الشهر المعظم، لذا يتابعون موعد أذان الفجر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023.

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ السبت 23-3-2023، يُرفع في تمام الساعة 04:26 صباحًا، بينما يكون الشروق في تمام الساعة 5:54 صباحًا، وذلك وفقًا لإمساكية شهر رمضان الصادرة من خلال الهيئة العامة المصرية للمساحة، التي تحدد مواقيت الصلاة، وذلك بناء على مقاييس الظل والشمس، التي تختلف وفقًا لخطوط الطول والعرض.

موعد الإمساك والسحور قبل أذان الفجر

كما يحدد موعد أذان الفجر في كفر الشيخ السبت 25-3-2023، موعد وجبة السحور لتكون في تمام الساعة 2:06 صباحًا، كما يكون الإمساك في تمام الساعة 4:06 صباحًا، وذلك في ثالث أيام شهر رمضان المبارك.

ويبدأ الصائمون في هذا الشهر المعظم، في أداء العديد من الطقوس الروحانية، التي ترتبط بصلاة العشاء والتراويح والسحور والفجر والظهر والعصر والمغرب وقت الإفطار، وكذلك قراءة القرآن الكريم.