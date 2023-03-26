موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأحد 26-3-2023.. باق ساعات قليلة

يترقب الملايين من أبناء محافظة القاهرة رابع أيام شهر رمضان المبارك، ويتساءلون عن موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأحد 26-3-2023، وتسود أجواء رمضانية روحانية في عاصمة مصر في شهر رمضان المبارك حيث التنزه في الشوارع والتحول في الأماكن السياحية الجميلة في القاهرة وخاصة الأماكن الأثرية.

موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم

وقالت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إن موعد أذان الفجر في القاهرة اليوم الأحد 26-3-2023 يكون في تمام الساعة الرابعة و 25 دقيقة، بينما موعد السحور في تمام الساعة الثانية و 5 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و5 دقائق، وموعد الشروق في تمام الساعة الخامسة و52 دقيقة صباحا، وتصل عدد ساعات الصيام في محافظة القاهرة اليوم إلى 14 ساعة و5 دقائق.

مواقيت الصلاة في القاهرة اليوم الأحد 26-3-2023

ويشغل موعد أذان الفجر في محافظة القاهرة اليوم الأحد 26-3-2023 قطاعا كبيرا لبدء صيام رابع الأيام في شهر رمضان المبارك، وأوضحت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، وموعد أذان الظهر في تمام الساعة الثانية عشر ودقيقة، وموعد أذان العصر في تمام الساعة الثالثة والنصف، وموعد أذان المغرب في تمام الساعة السادسة و 10 دقائق، وموعد أذان العشاء في تمام الساعة السابعة و28 دقيقة.