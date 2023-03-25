البحر الأحمر تشارك في «ساعة الأرض» بإطفاء بعض المنشآت السياحية والحكومية

شاركت محافظة البحر الأحمر في «ساعة الأرض» اليوم السبت، بإطفاء عدد من المنشآت السياحية والحكومية منها مجمع إعلام الغردقة وجهاز شؤون البيئة، بالإضافة إلى عدد من الشوارع والميادين بمدن البحر الأحمر، تزامنا مع الحدث العالمي ساعة الأرض الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين.

البحر الأحمر تشارك في ساعة الأرض

وأعلن اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر، في بيان صحفي مساء اليوم السبت، عن مشاركة الوحدة المحلية لمدينة سفاجا في ساعة الأرض، بالتنسيق بين هندسة الكهرباء وإدارة الكهرباء، لاختيار عدد من الشوارع بنطاق كل وحدة محلية لإطفاء الأنوار غير الضرورية بها، وذلك لمدة ساعة ابتداء من الساعة 8.30 حتى الساعة 9.30 مساء.

الحدث العالمي ساعة الأرض

وأوضح أن ذلك يأتي تزامنا مع الحدث العالمي«ساعة الأرض» الذي تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تؤثر في المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال.

وكلف شعبان، المهندسة هنادي محمد الصغير مسؤولة الكهرباء بالمدينة بالتنسيق الجهات المعنية واختيار الشوارع التي لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة، وتم اختيار شارع الاستاد، والشارع الخلفي، وشارع الكورنيش، وجزء من الممشى، وشارع سفاجا قنا والشارع الرئيسي من ميدان الأباريق حتى سفاجا البلد.

ساعة الأرض

يذكر أن «ساعة الأرض» حدث عالمي سنوي من تنظيم «الصندوق العالمي للطبيعة»، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس.

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