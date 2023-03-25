رياح شديدة وعواصف ترابية تضرب مدن البحر الأحمر

شهدت مدن محافظة البحر الأحمر حالة من الطقس السيئ ورياح شديدة وعاصفة ترابية اليوم السبت، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الجبلية، حيث بلغت سرعة الرياح 30 كيلومترا في الساعة، وذلك حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية.

رياح شديدة في مدن البحر الأحمر

وحذرت غرفة عمليات البحر الأحمر المواطنين من التعرض للأتربة والرياح وتوخي الحذر الحيطة وعدم تخفيف الملابس خلال الساعات القليلة القادمة، وحذرت السائقين الالتزام بالسرعات المقررة، خاصة على الطرق السريعة.

يذكر أن مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، شهدت أمس الجمعة ظهور غيوم كثيفة وأصوات وبرق ورعد، و حذرت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب عبر صفحتها الرسمية، المواطنين من احتمالية سقوط أمطار على مدينة رأس غارب.

الأحوال الجوية المتقلبة

كانت تعرضت عدد من محافظات مصر لحالة من الأحوال الجوية المتقلبة وبرق ورعد وسقوط أمطار ترواحت ما بين متوسطة إلى غزيرة، ووصلت إلى رعدية، وانخفاض في درجات الحرارة وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار التقلبات الجوية حتى نهاية اليوم السبت.