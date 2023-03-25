تشهد معارض أهلا رمضان 2023 في البحر الأحمر، إقبالا كبيرا من المواطنين خلال الشهر الكريم بمدن محافظة، حيث يوجد 6 أماكن أهلا رمضان بمحافظة البحر الأحمر تضم السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين تحت إشراف الغرفة التجارية ومديرية التموين لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

أماكن معارض أهلا رمضان 2023 في البحر الأحمر

يوجد عدد 6 معارض أهلا رمضان بمدن البحر الأحمر تضم الغردقة معرضان ومعرض بكل مدينة في رأس غارب وسفاجا والقصير ومرسى علم بها جميع السلع الغذائية الأساسية ويستمر فتح أبوابه حتى نهاية شهر رمضان تحت رقابة الأجهزة الرقابية بالبحر الأحمر.

عناوين معارض أهلا رمضان بالبحر الأحمر

معرض أهلا رمضان في مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر يتواجد بشارع الإذاعة وسط المدينة.

معرض أهلا رمضان في مدينة الغردقة

يتواجد معرض أهلا رمضان بالغردقة احدهما أمام مجمع خدمات الدهار والموقف الجديد بشارع المصالح.

والآخر بشارع النصر بجوار محطة أتوبيس الوجه القبلي وسط مدينة الغردقة.

معرض أهلا رمضان في مدينة سفاجا يتواجد في شارع الاستاد بجوار السور

معرض أهلا رمضان في مدينة القصير يتواجد في شارع جامعة الدول العربية