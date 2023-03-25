أحداث الحلقة 3 لمسلسل جعفر العمدة.. محمد رمضان ينقذ زينة من زوجاته الـ3

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل «جعفر العمدة»، منذ قليل، عبر شاشة قناة «dmc»، وشهدت الحلقة أحداثا جديدة، ومشوقة للجمهور، إذ نجح العمل في استقطاب العديد من الجمهور خلال الحلقات الأولى.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل «جعفر العمدة»، الذي يعد أحد أهم مسلسلات رمضان 2023، بموافقة زينة على طلب محمد رمضان بالزواج منها، ولكن طلبت أخذ الـ40 مليون جنيه، لتخرج والدها من السجن، لكن محمد رمضان رفض طلبها، إلا بعد الزواج وحصل بينهما حب ومودة.

بينما رفضت زينة «عايدة» الإقامة في السيدة زينيب، إلا أنه هددها برفض تسليفها الـ40 مليون، لكنها تراجعت عن قرارها، لأنها تريد خروج والدها من السجن مجبورا، وتفاجأت بعد ذلك بأن محمد رمضان متزوج ثلات سيدات غيرها، ولكنها وضعت شرط بأن لا يتعامل أحد منهن معها طوال فترة زوجها.

زوجات محمد رمضان يحاولن ضرب زينة

وقام محمد رمضان، بعد الزواج من زينة، بأخذها إلى منزله بالسيدة زينيب، وسط حالة من الذهول لمنة فضالي، التي كانت تطل من شرفة منزله، وبدأت مي كساب بسؤاله عن هوية زينة، ولم تتلق منه الرد، وسط حالة من الخوف لزينة من منة فضالي وإيمان العاصي ومي كساب، وحاولت منة فضالي وإيمان العاصي، ومي كساب، ضرب زينة، لكن قام محمد رمضان بإنقاذها منهن.