أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 بطولة أمير كرارة في رمضان 2023.. القماش يلاحق الزناتي

انطلقت الحلقة الثالثة من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، الذي يعرض حصريا على قناة DMC في التاسعة مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية 1 ظهرا.

أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3

وشهدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3، تصاعدا للأحداث بشكل كبير؛ إذ بدأت بمشهد لانفعال مي عز الدين على ربة عملها بسبب الموضة، فظهرت «راوية» مي عز الدين مع مدام «ماري» التي تريد الأولى أن تتعاون معها وتقوم ببيع الفساتين لها التي تفصلها، وتستمر في العمل معها في الأتيليه الخاص بها، ولكن تعترض «مدام ماري» على الموضة التي تتبعها «راوية»، وتحاول الأخيرة إقناعها بأنها تفصل على صيحات الموضة وارتباطًا بالمشاعر والرومانسية أيضًا في الوقت ذاته، ولكن تصر مدام ماري على الرفض وتهددها بأنها ستتخلى عنها وترفدها من عملها، وتنفعل عليها «راوية» مؤكدة أنها إن لم تعجب بتفصيلها ولم تتركها تعمل معها في الأتيليه.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 3 بطولة أمير كرارة

وفي مشهد آخر، ظهر «طه القماش» أمير كرارة، وهو يلاحق الشرطي الزناتي ليؤكد له أنه لم يخف من تهديده له بالبحث وراءه والقبض عليه متلبسًا بتجارة الكحوليات، كما أوضح له الأول أنه بحث عن «جابر» الذي ذكر اسمه خلال تفتيش منزله ووجده خواجه غير مصري، وسط نظرات تحدي له بأنه لم ينجح في القبض عليه.

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتسبب ذلك في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.