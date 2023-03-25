انطلاق الحلقة الثالثة مسلسل سوق الكانتو على شاشة DMC بعد قليل

تنطلق بعد قليل الحلقة الثالثة من مسلسل سوق الكانتو من بطولة أمير كرارة، والذي يعرض حصريا على قناة DMC في التاسعة مساء، والإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والثانية الساعة 1 ظهرا.

سوق الكانتو

ومسلسل سوق الكانتو يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 وتحديدا في سوق البالة بوكالة البلح، ويجسد أمير كرارة دور بائع في السوق، ويتشاجر مع عدد من البائعين في السوق، وتسبب ذلك في إصابته بإصابات بالغة تؤدي إلى نقله إلى المستشفى.

تردد قناة DMC

ويعرض المسلسل على DMC على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي، ومن المقرر عرض حلقاته أيضا عبر منصة WATCH IT.

الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو

وكانت الحلقة الثانية من مسلسل سوق الكانتو شهدت العديد من الأحداث المشوقة، إذ تمت سرقة أقمشة جد الفنان أمير كرارة، كما حدث تحقيق حول الأشخاص الذين يقومون بتقطير الخمر، وكشفت الأحداث عن وجود ديون على والدة مي عز الدين بسبب إصلاحات البانسيون الخاص بهم، وما زال أمير كرارة ووالدته يبحثون عن شقيقه «صالح» الذي كان يشارك في الحرب وهو مفقود حتى الآن.