خالد الصاوي: سره الباتع مسلسل في وصف مصر

أعرب الفنان خالد الصاوي عن سعادته البالغة إزاء مشاركته في مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف، والمعروض في سباق دراما رمضان الحالي.

وقال خالد الصاوي، في تصريحات خاصة للوطن، إنه مرتبط ذهنيا بالشخصيات التي تدور في زمن الحملة الفرنسية لأنها في وصف مصر، بحسب قوله، مضيفا: «أنا شخص عاشق للتاريخ وأحب القراءة فيه، وقرأت كثيرا عن زمن الحملة الفرنسية، ولذلك لم أتردد في المشاركة بـ سره الباتع حينما تلقيت عرضا بشأنه».

خالد الصاوي: مخرج سره الباتع صاحب جماهيرية كبيرة

ووصف خالد الصاوي المخرج خالد يوسف بصاحب البصمة الجماهيرية في السينما، ويخوض حاليا أولى تجاربه في الدراما التليفزيونية، متابعا: «سعيد بالعمل معه لأنني أعرفه منذ سنوات، وسبق أن جمعتنا مواقف عديدة في الحياة».

قائمة أبطال مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع مأخوذ عن رواية للكاتب يوسف إدريس، ويشارك في بطولة المسلسل كل من أحمد فهمي، أحمد السعدني، ريم مصطفى، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، أحمد وفيق، محمود قابيل، حنان مطاوع، أحمد عبد العزيز، هالة صدقي وكوكبة من النجوم، سيناريو وإخراج خالد يوسف.