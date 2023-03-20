ممثلون بأكثر من وجه في مسلسلات رمضان 2023.. خالد الصاوي يشارك بـ4 أعمال

أيام قليلة تفصل الجمهور عن بداية موسم الدراما الرمضانية 2023، والذي يشهد مشاركة عدد كبير من الأعمال الدرامية التي يصل عددها لـ 18 مسلسلا، الذين يشارك في بطولتها مجموعة من أبرز نجوم الدراما في مصر والوطن العربي، ومنهم من يشاركون في أكثر من عمل درامي في الموسم الرمضاني.

تشارك الفنانة وفاء عامر في مسلسل «حضرة العمدة» للمخرج عادل أديب، بجانب مشاركتها في مسلسل «الكتيبة 101»، وهو نفس المسلسل الذي يشارك به الفنان فتحي عبد الوهاب بجانب مشاركته في مسلسل «سوق الكانتو» للمخرج حسين المنباوي، ويجمع الفنان وليد فواز ما بين مسلسلي «الكتيبة» و«رسالة الإمام» مع النجم خالد النبوي.

خالد الصاوي حاضر بـ 4 أعمال في موسم الدراما الرمضانية

يتواجد الفنان خالد الصاوي في موسم الدراما الرمضانية في 4 أعمال، حيث يشارك في بطولة مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، المأخوذ عن قصة للكاتب يوسف إدريس، بالإضافة إلى مسلسل «جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، وفي مسلسل «الكتيبة 101» للمخرج محمد سلامة، يقوم «الصاوي» بدور أحد شيوخ القبائل، كما يشارك الفنان طارق لطفي بطولة مسلسل «مذكرات زوج» للمخرج تامر نادي، وهو الذي ينتمي لمسلسلات الـ 15 حلقة.

خالد يوسف: هالة صدقي ستقدم مشهد للتاريخ في «سره الباتع»

وبجانب مشاركة هالة صدقي ومنة فضالي في مسلسل «جعفر العمدة» مع النجم محمد رمضان، تتواجدان أيضا في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، والذي أشاد بدور هالة صدقي في المسلسل، في مداخلة مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «أسرار النجوم»، قائلا: «هتقدم مشهد في الحلقة الأخيرة سيخلد في التاريخ، وسيبقي في تاريخها وتاريخ السينما والفن المصري».

ويشارك الفنان أحمد وفيق في بطولة مسلسل «جميلة» للمخرج سامح عبد العزيز أمام ريهام حجاج، وذلك بجانب انضمامه إلى مسلسل «سره الباتع»، الذي يشارك به الفنان صلاح عبدالله أيضا بجانب مشاركته في مسلسل «حضرة العمدة»، أما الفنان محمد سلام يشارك في «جت سليمة» بجانب مسلسل «الكبير أوي».