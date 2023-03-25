مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3.. استشهاد نجل خالد الصاوي في مداهمة

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3، التحقيقات التي يقوم بها المقدم خالد، الذي يقوم بدوره الفنان آسر ياسين، في الوصول إلى الجماعة الإرهابية التي خططت للهجوم على كمين كرم القواديس، وينجحوا في الوصول إلى النفق الذي يضم العناصر الإرهابية التي قامت بالتخطيط للحادث، ويطلقون على العملية اسم «عمارة» نسبة إلى اسم الضابط أحمد عمارة التي استشهد في الحادث.

وينجح رجال الكتيبة ضمن أحداث الكتيبة 101 الحلقة 3، بقيادة الرائد نور صلاح العزب الذي يقوم بدوره عمرو يوسف، في السيطرة على النفق الذي يتم الدخول له من مدخل منزل، ويتم العثور على عدد من العناصر المدربة بجانب مخازن للأسلحة والعبوات الناسفة.

أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 3 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023

يهاتف الرائد نور، المقدم خالد ليخبره بنجاح العملية ولكن يستشهد سالم نجل الشيخ موسى الذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي، والذي كان يساعدهم في الإيقاع بالعناصر الإرهابية داخل سيناء، بينما يتم الإيقاع بالإرهابي أبو عمار الذي كان أحد المخططين لحادث كرم القواديس.