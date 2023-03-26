موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023 يبحث عنه الكثيرون في رابع أيام شهر رمضان، لمعرفة موعد الإمساك عن تناول الطعام والشراب، وبداية الصوم لليوم الجديد.

وتستعرض «الوطن» موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023، في إطار خدماتها المتواصلة لقرائها على مدار الساعة.

موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023

وجاء موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة كالتالي:

وقت الإمساك: يأتي في تمام الساعة 4:09 صباحًا.

موعد أذان الفجر: يرفع في تمام الساعة 4:27 دقيقة صباحًا.

وقت الشروق: يأتي في تمام الساعة 5:51 صباحًا.

موعد أذان الظهر: يرفع في تمام الساعة 11:59 ظهرًا.

موعد أذان العصر: يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

موعد أذان المغرب: يرفع في تمام الساعة 6:07 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العشاء: يرفع في تمام الساعة 7:22 مساءً.

عدد ساعات الصوم اليوم الجمعة في محافظة سوهاج

كما جاء عدد ساعات الصوم موعد أذان الفجر في سوهاج اليوم الأحد 26-3-2023 لليوم الثالث في شهر رمضان الكريم، 13 ساعة و39 دقيقة.

كانت أوقاف محافظة سوهاج قد أعلنت أنها أنهت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المعظم، وتم تجهيز الساحات والمساجد، في جميع المدن والقرى، في كل أنحاء المراكز بسوهاج، لاستقبال المصلين، لأداء الصلوات وصلاة صلاة العشاء والتراويح.