موعد أذان الفجر في السويس الأحد 26 -3- 2023

يهتم المقيمون في السويس بالسعي لمعرفة مواقيت الصلوات الخمس، لأداء الصلوات في حينها، وخاصة موعد أذان الفجر الأحد 26-3-2023 م لليوم الرابع من شهر رمضان.

موعد أذان الفجر في السويس الأحد -3- 2023

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، من خلال بيان لها موعد أذان الفجر في السويس اليوم الأحد 26 -3- 023م، رابع أيام شهر رمضان 1444 هو الذي يحين في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة، وقد حددت إمساكية شهر رمضان المعلنة من قبل هيئة المساحة موعد السحور عند الثانية، والإمساك عند الرابعة.

عدد ساعات الصيام

وذكر بيان هيئة المساحة أن موعد أذان مغرب الأحد 26 -3- 2023 يحين في السادسة و5 دقائق، وساعات الصوم تسجل 14 ساعة و7 دقائق

وأعلنت مديرية أوقاف السويس أن مساجد المحافظة جميعها على أتم الاستعداد، لاستقبال المصليين، بعد حملة النظافة والتطهير والتجهيز على مدار شهر كامل، حتى ظهرت في أبهى صورها.