الإعلامي إبراهيم الجارحي لقناة القاهرة الإخبارية: سن التقاعد أمر مقدس عند الفرنسيين

أوضح الإعلامي إبراهيم الجارحي، سبب غضب الفرنسيين من رفع سن التقاعد، قائلاً: «إن في منطقتنا العربية، وفي الدول التي تشبهنا، الناس تكون ممتنة جدًا عندما يتم تمديد فترة العمل لها، سنة أو اثنتين بعد سن المعاش والذي يبلغ 60 سنة».

اشتباكات مع الشرطة

وأضاف الإعلامي إبراهيم الجارحي خلال تقديمه برنامج بالمنطق، المذاع عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن في فرنسا عندما قررت الحكومة أن تزيد سن المعاش تظاهر الناس وغضبوا واحتجوا وأضربوا عن العمل واشتبكوا مع الشرطة، معقبا: «لماذا يتظاهر هؤلاء الناس، أليس عندما تزداد سنوات الخدمة فإن هذا شيء جيد؟».

وأوضح أنه بالنسبة للمصريين والعرب فنعم، لكن بالنسبة للأوروبيين والفرنسيين بالذات، فإن سن التقاعد عندهم أمر مقدس، لأنهم في هذا الوقت يتقاضون أجراً كاملاً، مع مجموعة من المميزات الضريبية دون أن يعمل، لافتاً إلى أنها أشياء تسمح له أن يستمتع بمتوسط العشر سنوات الذي يستطيع أن يعيش فيها بعد تقاعده بصحة جيدة.

صندوق نظام التقاعد

وأشار إلى أن صندوق نظام التقاعد يجرى تمويله من مجموع القوى العاملة في البلاد، وبالتالي عندما يرتفع سن التقاعد في فرنسا من 62 سنة إلى 64 سنة، معنى ذلك أنه سيعمل سنتين زيادة وستخصم من راتبه النسبة المقررة لتمويل صندوق التقاعد، كذلك ستخصم سنتين من العشر سنوات الذي كان يستعد لعيشهم بجودة حياة معينة.