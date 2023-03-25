وزير الأوقاف: رمضان شهر البر ولا مجال فيه للخصام والمشاحنات

تحدث الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن فضل شهر رمضان، قائلًا إنه شهر الصفاء الروحي بلا منازع، وشهر الإيمان والبركات والرحمات والنفحات، لافتًا إلى أن من صامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفيه ليلة خير من ألف شهر هي ليلة القدر، من قامها إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن فطّر فيه صائمًا فله مثل أجره من غير أن يُنقَص من الصائم شيء.

شهر رمضان

وأضاف «جمعة» في بيان له، أن رمضان هو شهر البر والصلة، لا مجال فيه للخصام أو الخلاف أو المشاحنة، يسارع الناس فيه إلى الخيرات بصفة عامة، وإلى صلة الرحم والصلح بين الناس بصفة خاصة، وفي الحديث القدسي: «أَنَا الرَّحْمَنُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهَا اسْمًا مِنَ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بتته» (سنن الترمذي)، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم) اقرءوا إن شئتم قول الله (تعالى): «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ * أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا» (محمد : 22-24).

شهر الجود والسخاء

وأوضح وزير الأوقاف أن رمضان وهو شهر الجود والسخاء، فقـد كان النبي صلى الله عليه وسلم، أجـود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، يقول الحق سبحانه: «هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ» (محمد : 38).