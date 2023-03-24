خريطة أئمة ومكان دروس الأزهر الشريف والأوقاف بسوهاج.. اختر الأقرب لك

انطلقت اليوم قافلة مشتركة بين الأزهر ومديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وفقا لبيان الدكتور الشيخ محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، لإعطاء دروس دينية وخطب بموضوعات تحددها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف مسبقا قبل الدرس، حيث من المستهدف أن تكون الدروس بصفة دورية.

10 علماء أزهريين بالقافلة بمحافظة سوهاج

تضم القافلة، عشرة من علماء الأزهر الشريف بينهم، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «الصوم ومكارم الأخلاق» للمواطنين بمحافظة سوهاج.

خريطة الأئمة والمشايخ المشاركين بالقافلة

وتنشر «الوطن» خريطة الأئمة والمساجد المستهدف بها قافلة الدروس الدينية بسوهاج اليوم..