خريطة أئمة ومكان دروس الأزهر الشريف والأوقاف بسوهاج.. اختر الأقرب لك
كتب:
شيماء دراز
04:34 م | الجمعة 24 مارس 2023
دروس دينية بمساجد سوهاج
انطلقت اليوم قافلة مشتركة بين الأزهر ومديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وفقا لبيان الدكتور الشيخ محمد حسني عبد الرحيم، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج، لإعطاء دروس دينية وخطب بموضوعات تحددها وزارة الأوقاف والأزهر الشريف مسبقا قبل الدرس، حيث من المستهدف أن تكون الدروس بصفة دورية.
10 علماء أزهريين بالقافلة بمحافظة سوهاج
تضم القافلة، عشرة من علماء الأزهر الشريف بينهم، خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع «الصوم ومكارم الأخلاق» للمواطنين بمحافظة سوهاج.
خريطة الأئمة والمشايخ المشاركين بالقافلة
وتنشر «الوطن» خريطة الأئمة والمساجد المستهدف بها قافلة الدروس الدينية بسوهاج اليوم..
- الشيخ عثمان سليم مدير الدعوة بمسجد الشيخ محمد متولى الشعراوى ببندر سوهاج.
- الشيخ رجب محمد عطية واعظ بالبحوث الإسلامية بمسجد الشهيد عبد المنعم رياض ببندر سوهاج.
- الشيخ محمود محمد أحمد إمام وخطيب، بمسجد صلاح الدين ببندر سوهاج.
- الشيخ حسين محمد على واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد خالد بن الوليد ببندر سوهاج.
- الشيخ خلف محمود عبد الحليم، إمام وخطيب بمسجد الحق ببندر سوهاج
- الشيخ محمد عبد المحسن محمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية بمسجد الفتح الاسلامى ببندر سوهاج
- الشيخ صفوت على أحمد رشوان إمام وخطيب، بمسجد النجدة ببندر سوهاج
- الشيخ فتحى فتحى أبو الحمد واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد القطب ببندر سوهاج
- الشيخ عزت أبو الفتوح رضوان إمام وخطيب بمسجد عمر بن الخطاب ببندر سوهاج
- الشيخ عبد المؤمن محمد السيد، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، بمسجد الفرشوطى ببندر سوهاج.