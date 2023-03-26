يبحث أهالي أسيوط عن موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الأحد 26-3-2023 الذي يوافق اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم الذي يحرص المصليين على أداء الصلاة جماعة بالمساجد.

موعد أذان الفجر في أسيوط يوم الجمعة 26 -3-2023

ويأتي موعد أذان الفجر اليوم الأحد 26 -3-2024 الساعة 4.28 صباحا ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال اليوم الرابع من شهر رمضان الفضيل 14 ساعة ودقيقة واحدة، حيث يتوافد المصليين خلال شهر رمضان الفضيل على أداء الصلاة جماعة في المساجد للتمتع بروحانيات الشهر الفضيل وقراءة أجزاء من القران الكريم للحصول على الأجر والصواب الكبير في هذا الشهر المبارك.

إمساكية شهر رمضان في محافظة أسيوط

وتتضمن إمساكية مواعيد الصلوات بمحافظة أسيوط بحسب قسم التقويمات بالهيئة العامة للمساحة المصرية حيث تأتي صلاة الفجر في الساعة 4.28 دقيقة، والشروق الساعة 5.53 صباحا، والظهر الساعة 12.01، وصلاة العصر الساعة 3.30 مساءا، والمغرب الساعة 6.09 مساءا والعشاء 7.25 مساء.

صلاة التراويح

وأدى الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة أسيوط، برفقة قيادات المديرية والدعوة صلاة الترويح بمسجد البقلي الجديد بمنطقة سيد بحي غرب أسيوط وافتتح ملتقي الفكر الإسلامي وقدمت الندوة عن أخلاق الصائمين.