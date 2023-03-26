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أحداث الحلقة 3 من مسلسل جعفر العمدة.. مشاجرة بين محمد رمضان وزينة

كتب:

أحمد عبد الرحمن
12:04 ص | الأحد 26 مارس 2023
محمد رمضان وزينة

محمد رمضان وزينة

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة، والذي عرضت عبر شاشة قناة «dmc»، أحداثا جديدة ومشوقة للجمهور، حيث نجح العمل في استقطاب العديد من الجمهور خلال الحلقات الأولى.

تفاصيل الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة لمحمد رمضان 

غضب محمد رمضان خلال الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة من زينة بسبب ملابسها، حيث كانت ترتدي فستانا قصيرا، ووجه كلمات غضب لها، وطلب منها عدم ارتداء هذه الملابس مرة أخرى.

وانتهت الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة بتشاجر إيمان العاصي، التي تجسد شخصية الزوجة الثانية لمحمد رمضان «دلال» مع شقيقها في الشارع بعد أن سحر منها بزواج الأخير للمرة الرابعة، وقام بضربها بينما والدها بتوجيه العتاب لها بعدم السؤال عنه.

أبطال مسلسل  جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، منة فضالي، هالة صدقي، منذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، مي كساب، إيمان العاصي، بيومي فؤاد، عصام السقا، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي. 

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