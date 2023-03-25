إصابة 3 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بطريق «مصر - إسكندرية» الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين ملاكي وتوك توك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة وجارٍ عمل الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات الطبية بمستشفى كفر الدوار العام وحرر المحضر اللازم.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «حمدي.أ.م»، 32 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، «رزق.ش.م»، 25 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات، «مصطفى.م.م »، 19 سنة، مصاب بكدمات وسحجات وكسر في الساق اليمنى، جميعهم مقيمين مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كفر الدوار العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.