الموسيقار شادي مؤنس: موسيقى سوق الكانتو كلاسيكية تناسب زمن المسلسل

قال الموسيقار شادي مؤنس، مؤلف الموسيقى التصويرية لمسلسل سوق الكانتو، على راديو هيتس، إن نجاح الموسيقى التصويرية لمسلسل «جزيرة غمام» وضع على عاتقة مسؤولية أكبر، خاصة أن الجمهور أصبح يعرفه وأحب الموسيقى التي يقدمها وينتظر منه الأفضل.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع نجاح الموسيقى التصويرية لـ«جزيرة غمام» العام الماضي، ولكن ارتباطه بنوع الموسيقى التي يقدمها واجتهاده وتوفيق الله كان سببا في ذلك.

قراءة السيناريو قبل تنفيذ الموسيقى

وأكد مؤنس، أن الموسيقى التصويرية لمسلسل سوق الكانتو هذا العام مختلفة تماما، إذ أنه من نوعية الموسيقيين الذي يفضلون قراءة ورق النص كاملاً، ومن خلال رؤية المشاهد خلال التصوير والتعرف على الشكل العام للمسلسل، ويقوم بوضع الأفكار الموسيقية على الورق والوصول إلى الفكرة العامة للموسيقى.

وأضاف أن كل الأفكار الموسيقية في جزيرة غمام كانت قبل رؤية العمل، بينما في سوق الكانتو قام بتغير كل الأفكار بعد رؤية العمل خلال التصوير لذلك جعلها موسيقى كلاسيكية أكثر.

مسلسل حضرة العمدة يعتمد على موسيقى مصرية

وقال مؤنس، إن مسلسل «حضرة العمدة» يعتمد على موسيقى مصرية مستخدم فيه آلالات مصرية مطعمة بالأوركسترا، مشيرا إلى أن كُل مسلسل يتم اختيار موسيقاه حسب الطابع الخاص به.